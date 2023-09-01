Далекобійна зброя України та покращені Нептуни: як вплинуть на війну та чи будуть атаки на Москву

Україна успішно випробувала далекобійну зброю власного виробництва, ціль ураження якої 700 км. Які обрії це нам відкриває, де Україна зможе застосувати оновлену силу та як це вплине на ракетні обстріли Росією міст України – Фактам ICTV ексклюзивно розповів заступник директора українського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Що передувало

31 серпня було опубліковано відеозапис ракетного запуску далекобійної зброї українського виробництва, яка пройшла успішні випробування та здатна вражати цілі за 700 км.

– Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. Чекає Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт. P.S. Тиха і співоча українська ніч, – зазначив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Також стало відомо, що Україна вдосконалює ракети власного виробництва Нептун, щоб вони могли долетіти до Москви та інших віддалених регіонів Росії.

У ЗМІ писали, що Україна змогла розробити систему наведення GPS, яка скеровує ракету до заздалегідь визначеного місця. Це є великим проривом, оскільки у такому випадку неможливо заглушити ракети за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Переобладнаний Нептун, який запускається з тієї самої пускової установки, що й протикорабельний варіант, має дальність близько 400 км та корисне навантаження близько 350 кг. Але наголосимо, що офіційної інформації щодо модифікації Нептунів поки що немає.

Крім того, Данілов раніше заявляв, що ворожу ППО у Криму знищила нова українська ракета, проте яка саме, він не уточнював.

Як це вплине на контрнаступ

Далекобійна зброя не матиме прямого впливу на контрнаступ, проте зі стратегічної точки зору або оперативного рівня вона надасть Україні можливість завдавати ударів по російській території. А це у свою чергу вплине на те, що росіяни не будуть відчувати себе у безпеці, каже Самусь.

– Якщо ми говоримо про ракету дальністю 1 000 км, то, звісно, це рівень стратегічний або оперативний. На контрнаступ, який зараз відбувається на Півдні, з точки зору тактичних дій, звісно, це не має прямого впливу. Завдавання ударів на відстань 1 000 км не впливає на те, що відбувається на Південь від Роботиного.

Україна веде війну з Росією за визволення своїх земель. Звісно, ми будемо використовувати будь-які інструменти для того, щоб Росія вивела свої війська і припинила агресивні дії проти України. І для цього нам потрібні далекобійні ракети, щоб завдавати ударыв по російській території. Саме для того, щоб росіяни відчували себе у небезпеці, коли ведуть з нами війну, – говорить експерт.

Які наслідки це матиме для РФ

Україна буде використовувати ракетну зброю для високоцінних об’єктів противника – тих, які впливають на виконання бойових завдань, тобто під ураженням командні пункти, склади з боєприпасами, будь-які логістичні центри, розташування особового складу.

– Тобто всі військові цілі, які впливають на успішне ведення бойових дій та виконання завдань, – додає Самусь.

Крім того, він зазначає, що у Москві також э необхідні цілі, наприклад, командні пункти та центри ухвалення рішень або інші важливі інфраструктурні об’єкти.

– Тому, звісно, Москва в зоні ураження української зброї, – говорить Самусь.

Чи очікувати посилення терору з боку РФ

Застосування Україною високоточної зброї навпаки призведе до зниження ракетного терору, запевняє експерт.

– Більш того, наявність такої зброї і призведе до закінчення війни. У нас кілька тижнів тому була дискусія у суспільстві, скільки продовжуватиметься війна. Дехто казав 15 років і більше, бо ми ж коли звільнимо свої території, Росія не визнає поразку і може ще безкінечно обстрілювати нас ракетною зброєю та ударними дронами.

Якщо Росія отримуватиме у відповідь на свої удари таку саму, а може, й більшу за обсягами ракетну атаку, то, я думаю, що дуже швидко ці ракетні атаки припиняться, – говорить Самусь.

Ризиків використання цієї зброї для України експерт не бачить.

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