Данилов сообщил, чем Украина уничтожила российский ЗРК Триумф в Крыму

Силы обороны Украины уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-400 Триумф, которая стояла на территории Крыма, с помощью новой современной украинской ракеты.

Об этом в эфире Украинского Радио рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что эта ракета новейшая и современнейшая разработка. Однако больше деталей глава СНБО отказался сообщить.

— Это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно, — сказал Данилов.

Однако он отметил, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Ранее командование Юг сообщило, что 23 августа в оккупированном Крыму ВСУ уничтожили не только комплекс С-400 Триумф, но и три вражеские пусковые установки С-300 в Херсонской области.

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