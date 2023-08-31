Гитлера тоже все боялись: Данилов обратился к Германии по поводу ракет Taurus
Нерешительность Германии относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus связана со страхом перед Россией.
Об этом в интервью изданию Welt заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
— Это не недоверие к Украине, а страх перед Россией. Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Хочу напомнить, что еще недавно Гитлера все боялись, и чем это закончилось, известно. Если политические лидеры Германии этого не понимают, они могут продолжать бояться, но это опасно. Если вы боитесь, вы неизбежно проиграете, — сказал Данилов.
Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина имеет сигналы от других стран о том, что ВСУ могут получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACAMS.
Он надеется, что на принятие решения по Taurus у немецкого правительства не уйдет целый год.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев