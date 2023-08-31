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Гитлера тоже все боялись: Данилов обратился к Германии по поводу ракет Taurus

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНИАН

Нерешительность Германии относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus связана со страхом перед Россией.

Об этом в интервью изданию Welt заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

— Это не недоверие к Украине, а страх перед Россией. Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Хочу напомнить, что еще недавно Гитлера все боялись, и чем это закончилось, известно. Если политические лидеры Германии этого не понимают, они могут продолжать бояться, но это опасно. Если вы боитесь, вы неизбежно проиграете, — сказал Данилов.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина имеет сигналы от других стран о том, что ВСУ могут получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACAMS.

Он надеется, что на принятие решения по Taurus у немецкого правительства не уйдет целый год.

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Гитлера тоже все боялись: Данилов обратился к Германии по поводу ракет Taurus

Война в Украине, Німеччина, Алексей Данилов, Російська агресія
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