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Илья Нежигай, редактор ленты

Смертельная стрельба в Днепре: суд отправил патрульного под домашний арест

Смертельная стрельба в Днепре: суд отправил патрульного под домашний арест
Фото: ГБР

Кировский райсуд Днепра избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для патрульного, который смертельно ранил мужчину во время стрельбы накануне.

Как пишет Суспільне, решение суда было принято после того, как были пересмотрены записанные детьми погибшего видео и съемки с нагрудных видеокамер патрульных.

Задержанный патрульный заявил онлайн в суде, что своей вины не признает, поскольку, по его словам, оружие было применено только после того, как были применены все возможные средства, и для защиты своей жизни. Он также не согласен на содержание под стражей.

Новость дополняется…

Источник: Суспільне
Днепр, Стрілянина, Стрельба в Днепре, Суд
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