Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд відправив патрульного під домашній арешт

Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для патрульного, який смертельно поранив чоловіка під час стрілянини напередодні.

Як пише Суспільне, рішення суду було ухвалене після того, як були переглянуті записані дітьми загиблого відео та зйомки з нагрудних відеокамер патрульних.

Патрульний не був присутній у залі через стан свого здоров’я, втім поліцейський брав участь у засіданні онлайн.

З боку прокуратури йшлося про обрання запобіжного заходу затриманому патрульному — 60 діб арешту без права внесення застави. За словами прокурорів, правоохоронець мав попередити чоловіка про застосування табельної зброї.

Адвокатка затриманого патрульного вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою.

– Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити — навіть елементарно — подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована, — сказала вона.

Затриманий патрульний заявив онлайн у суді, що своєї провини не визнає, оскільки, за його словами, зброя була застосована лише після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя. Він також не згоден на тримання під вартою.

Стрілянина у Дніпрі 29 серпня

У вівторок, 29 серпня, в Дніпрі стався конфлікт між патрульним та пасажирами авто, внаслідок чого патрульний смертельно поранив чоловіка.

За даними ДБР, попередньо було встановлено, що поліція зупинила авто посеред Дніпра, водій якого ігнорував правила дорожнього руху. З камер відеоспостереження також можна побачити, що спочатку за кермом сидів чоловік, коли вже після зупинки автомобіля там сиділа жінка.

Після зупинки авто та законних вимог поліцейських чоловік почав агресивно поводитись, внаслідок чого правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї.

Джерело : Суспільне

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