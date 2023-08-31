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Юлия Захарченко, редактор ленты

Инцидент в Днепре с участием полицейских: в ГБР объяснили, был ли погибший пьян

Инцидент в Днепре с участием полицейских: в ГБР объяснили, был ли погибший пьян
Фото: Нацполиция

В Государственном бюро расследований пока не могут подтвердить информацию о том, что обнаружили алкоголь в крови мужчины, который погиб в результате инцидента с участием патрульных полицейских в Днепре.

Об этом заявила советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона. По ее словам, в следствии пока не берутся утверждать, кто именно был за рулем автомобиля, когда и как это произошло, поскольку еще нужно проанализировать все видеозаписи.

— Когда ГБР сообщало об этой ситуации, что будет заниматься расследованием, мы указывали: есть подозрение, что убитый гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда случился инцидент с полицейскими. Но сейчас я не могу подтвердить, что те результаты, обнародованные в интернете, являются достоверными, — поделилась она.

Сапьян рассказала, что результаты медицинских исследований еще не готовы. Советник добавила, когда они будут готовы, а также действительно появится подтверждение о количестве алкоголя в крови, ГБР сообщит об этом сразу.

Все кадры изъяты с уличных видеокамер, бодикамер полицейских, всех смартфонов, на которые зафиксировали инцидент. Она добавила, что есть видеоматериалы, где зафиксированы нарушения ПДД этой машиной.

Однако там есть стоп-кадр, что именно мужчина находился за рулем. В то же время есть видеозаписи с телефонов детей, где якобы на месте водителя находится женщина. Вероятно, она будет проходить как свидетель и участница события, которую допросят в рамках уголовного производства.

Советник по коммуникации ГБР отметила, что сейчас нужно провести ряд экспертиз, среди которых — судебно-медицинская и оружия, а также допросить всех возможных свидетелей. После завершения досудебного расследования обвинительный акт направят в суд.

Ранее Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в крови погибшего в результате инцидента с участием патрульных полицейских в Днепре экспертиза обнаружила алкоголь. Там добавили, что в крови обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле, а в моче — на уровне 2,78 промилле. Это примерно одна выпитая бутылка крепкого алкоголя.

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ГБР, Державне Бюро Розслідувань, Днепр, Патрульная полиция, поліцейські, Розслідування
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