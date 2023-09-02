Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно

Правительство Дании планирует увеличить объем помощи Украине в следующем году.

Об этом заявил министр по делам международного развития Дэн Йоргенсен, говорится на сайте МИД Дании.

Отмечается, что законом о финансах 2024 года правительство повысит лимит с 1,2 млрд до 1,5 млрд датских крон (увеличит на $43,5 млн).

— Основным приоритетом правительства является помощь Украине и украинскому населению. Именно поэтому в этом году мы снова выделяем рекордную сумму на гражданские усилия, чтобы мы могли продолжить важную поддержку и помощь в преодолении тяжелых последствий войны. Реконструкция Украины будет длительной, а потребности огромные, — сказал министр.

В частности, Дания будет способствовать оказанию чрезвычайной помощи жертвам войны.

— В то же время необходимо также помочь в скорейшем восстановлении страны. Речь идет о помощи в экологической и качественной реконструкции инфраструктуры, такой как электро- и водоснабжение, — говорится в сообщении.

Правительство Дании взяло на себя ответственность за город Николаев и его реконструкцию.

Дания помогает обеспечить лучший доступ к воде и теплу в городе, а также восстанавливает и ремонтирует жилые районы, школы и медицинские учреждения.

В датском МИД отметили, что последствия войны распространяются и на соседние с Украиной государства, которые страдают от российского влияния, приема беженцев и проблем с энергоснабжением.

— Таким образом, Дания также будет уделять повышенное внимание восточным соседним странам. Помимо прочего, Дания поможет таким странам, как Грузия и Молдова, ускорить реформы и процессы демократизации, с которыми они столкнулись, — говорится в сообщении.

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