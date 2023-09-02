Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно

Данія - прапор
Фото: Pexels

Правительство Дании планирует увеличить объем помощи Украине в следующем году.

Об этом заявил министр по делам международного развития Дэн Йоргенсен, говорится на сайте МИД Дании.

Отмечается, что законом о финансах 2024 года правительство повысит лимит с 1,2 млрд до 1,5 млрд датских крон (увеличит на $43,5 млн).

— Основным приоритетом правительства является помощь Украине и украинскому населению. Именно поэтому в этом году мы снова выделяем рекордную сумму на гражданские усилия, чтобы мы могли продолжить важную поддержку и помощь в преодолении тяжелых последствий войны. Реконструкция Украины будет длительной, а потребности огромные, — сказал министр.

В частности, Дания будет способствовать оказанию чрезвычайной помощи жертвам войны.

— В то же время необходимо также помочь в скорейшем восстановлении страны. Речь идет о помощи в экологической и качественной реконструкции инфраструктуры, такой как электро- и водоснабжение, — говорится в сообщении.

Правительство Дании взяло на себя ответственность за город Николаев и его реконструкцию.

Дания помогает обеспечить лучший доступ к воде и теплу в городе, а также восстанавливает и ремонтирует жилые районы, школы и медицинские учреждения.

В датском МИД отметили, что последствия войны распространяются и на соседние с Украиной государства, которые страдают от российского влияния, приема беженцев и проблем с энергоснабжением.

— Таким образом, Дания также будет уделять повышенное внимание восточным соседним странам. Помимо прочего, Дания поможет таким странам, как Грузия и Молдова, ускорить реформы и процессы демократизации, с которыми они столкнулись, — говорится в сообщении.

Читайте также
Ракеты для ПВО и HIMARS: США объявили новый пакет помощи для Украины
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно

Война в Украине, Дания, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно
Дания требует сократить штат посольства РФ в Копенгагене: названа причина
Посольство РФ у Копенгагені
Более 110 тыс. оккупантов: в ВСУ рассказали, где именно РФ сосредоточила больше всего сил
Бої на фронті
Ситуация на фронте и планы врага: Зеленский провел заседание Ставки
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно
В США видят прогресс ВСУ на Запорожье за последние 72 часа
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Дания планирует увеличить объем помощи Украине в 2024 году — что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь