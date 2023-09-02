Данія планує збільшити обсяг допомоги Україні у 2024 році – що відомо
Уряд Данії планує збільшити обсяг допомоги Україні наступного року.
Про це заявив міністр у справах міжнародного розвитку Ден Йоргенсен, йдеться на сайті МЗС Данії.
Зазначається, що законом про фінанси 2024 року уряд підвищить ліміт з 1,2 млрд до 1,5 млрд данських крон (збільшить на $43,5 млн).
– Основним пріоритетом уряду є допомога Україні та українському населенню. Саме тому цього року ми знову виділяємо рекордну суму на цивільні зусилля, щоб ми могли продовжити важливу підтримку та допомогу в подоланні важких наслідків війни. Реконструкція України буде тривалою, а потреби величезні, – сказав міністр.
Зокрема, Данія сприятиме наданню надзвичайної допомоги жертвам війни.
– Водночас необхідно також допомогти в якнайшвидшому відновленні країни. Йдеться про допомогу в екологічній та якісній реконструкції інфраструктури, як-от електро- та водопостачання, – йдеться у повідомленні.
Уряд Данії взяв на себе відповідальність за місто Миколаїв та його реконструкцію.
Данія допомагає забезпечити кращий доступ до води та тепла у місті, а також відновлює та ремонтує житлові райони, школи та медичні заклади.
У данському МЗС наголосили, що наслідки війни поширюються й на сусідні з Україною держави, які потерпають від російського впливу, приймання біженців і проблем з енергопостачанням.
– Таким чином, Данія також приділятиме підвищену увагу східним сусіднім країнам. Крім іншого, Данія допоможе таким країнам, як Грузія і Молдова, прискорити реформи і процеси демократизації, з якими вони зіткнулися, – йдеться у повідомленні.
Завантаження
Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.Марія Малевська