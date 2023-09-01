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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Імена ухилянтів і лікарів, які фальсифікували довідки ВЛК, будуть відомі за кілька тижнів – Данілов

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНІАН

Імена всіх ухилянтів, які виїхали з України за підробленими довідками, й лікарів, які фальсифікували документи про непридатність до служби, будуть відомі через 2-3 тижні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– На превеликий жаль, дехто вирішив скористатися можливістю виписувати собі документи на непридатність до служби в армії, що є абсолютно прикрою ситуацією під час війни, – сказав Данілов.

Він зазначив, що деяким ухилянтам лікарі за хабарі виписували довідку про відсутність однієї нирки. Також часто до статусу “непридатний” ставили один і той самий діагноз.

– Вони не утруднювались. Якщо була сформована та чи інша група, у них майже в 90% був виявлений один і той самий діагноз. Вони записані на автоматі. Все це буде підлягати перевірці в законному порядку. Якщо людина дійсно непридатна, їй немає чого боятися, – наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, факти підроблення документів на ВЛК виявляють щодня. Коли провина буде доведена, то імена винуватців оприлюднять.

– Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то ім’я і прізвища всіх цих лікарів будуть обов’язково відомими. З прізвищами тих, хто отримав від них таку “допомогу”, – додав він.

Раніше Данілов повідомляв, що обмежено придатних осіб можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але з певними нюансами. Він пообіцяв, що документ розтлумачать найближчим часом.

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Війна в Україні, Олексій Данілов, Російська агресія
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