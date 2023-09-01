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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Уклонистов, которые выехали из Украины по липовым документам могут экстрадировать — Арахамия

Уклонистов, которые выехали из Украины по липовым документам могут экстрадировать — Арахамия
Фото: УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что военнообязанных мужчин, которые выехали из Украины за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.

Нардеп уточнил, что сначала проведут предварительный анализ, что займет несколько месяцев.

— Что будет с людьми, которые это делали, они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации — отметил Арахамия.

Согласно законодательству, в случае коррупционных действий ответственность несут обе стороны. Соответственно, правоохранители будут работать над легализацией доказательств и выдвигать обвинения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ограниченно годных лиц могут мобилизовать в ряды ВСУ, но с определенными нюансами. Он пообещал, что документ растолкуют в ближайшее время.

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Давид Арахамия, Документи, ВСУ, мобілізація, Украинская армия
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