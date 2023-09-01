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Валентина Чорна, редактор ленты

Оккупанты не спрячутся даже на расстоянии 1 тыс. км: Юсов о применении украинского оружия

Patriot, Юсов
Фото: Getty Images, УНИАН

Российские оккупанты не спрячутся от оружия украинского производства на расстоянии даже 800 или 1 000 км.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он не стал называть точный радиус действия украинского оружия, но отметил, что при планировании операций “речь идет о комбинировании методов, сил и средств”.

— Думать, что если озвучено расстояние 700 км, то они (оккупанты — Ред.) спрячутся на расстоянии 800 или 1 000 км, для них точно нет никаких оснований, — сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что при производстве вооружения Украина делает ставки на современность, технологичность и высокоточность.

— У нас нет возможности заваливать территорию РФ разнообразным хламом, то есть это очень качественное оружие. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие новейшие разработки летят на его территорию. В конце концов, они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину. Поэтому да, наше оружие высокоточное, высокоэффективное, — добавил Юсов.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила дальнобойное оружие собственного производства, цель была поражена за 700 км.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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