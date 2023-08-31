Успешное применение дальнобойного оружия – цель поражена за 700 км: Зеленский об украинском производстве
Украина успешно применила дальнобойное оружие собственного производства. Речь идет об украинском дальнобойном оружии — цель поражена за 700 км.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов на ежедневном селекторе.
Глава государства заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о ситуации на поле боя, в частности, оборонительных и наступательных действиях. Украинское движение вперед не останавливается, уверяет президент.
В Министерстве обороны Украины отчитались о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получении крупной партии бронированных медеваков (бронированных медицинских автомобилей).
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины готовит следующие шаги в рамках Черноморского зернового коридора.
Кабинет министров Украины и Офис президента работают над подготовкой к зиме. В частности, занимаются вопросами энергетической системы, пунктов несокрушимости и бомбоубежищ для украинцев.
В то же время Министерство внутренних дел Украины отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации с безопасностью перед стартом нового учебного года.
Также прозвучали отчеты разведок о военных и политических шагах российских оккупантов, однако Украина держит все под контролем и продолжает работу, подчеркнул президент Зеленский.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев