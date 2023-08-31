Успешное применение дальнобойного оружия – цель поражена за 700 км: Зеленский об украинском производстве

Украина успешно применила дальнобойное оружие собственного производства. Речь идет об украинском дальнобойном оружии — цель поражена за 700 км.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов на ежедневном селекторе.

Глава государства заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о ситуации на поле боя, в частности, оборонительных и наступательных действиях. Украинское движение вперед не останавливается, уверяет президент.

В Министерстве обороны Украины отчитались о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получении крупной партии бронированных медеваков (бронированных медицинских автомобилей).

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины готовит следующие шаги в рамках Черноморского зернового коридора.

Кабинет министров Украины и Офис президента работают над подготовкой к зиме. В частности, занимаются вопросами энергетической системы, пунктов несокрушимости и бомбоубежищ для украинцев.

В то же время Министерство внутренних дел Украины отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации с безопасностью перед стартом нового учебного года.

Также прозвучали отчеты разведок о военных и политических шагах российских оккупантов, однако Украина держит все под контролем и продолжает работу, подчеркнул президент Зеленский.

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