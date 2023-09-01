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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти не сховаються навіть на відстані 1 тис. км: Юсов про застосування української зброї

Patriot, Юсов
Фото: Getty Images, УНІАН

Російські окупанти не сховаються від зброї українського виробництва на відстані навіть 800 чи 1 000 кілометрів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він не назвав точний радіус дії української зброї, але зазначив, що пыд час планування операцій “йдеться про комбінування методів, сил та засобів”.

– Думати, що якщо озвучена відстань 700 км, то вони (окупанти – Ред.) сховаються на відстані 800 чи 1 000 км, для них точно немає жодних підстав, – сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що під час виробництва озброєння Україна робить ставки на сучасність, технологічність та високоточність.

– У нас немає можливості завалювати територію РФ різноманітним непотрібом, тобто це надзвичайно якісна зброя. Я думаю, ворогу має бути приємно, що такі новітні розробки летять на його територію. Зрештою, вони ж на шось розраховували, коли нападали на Україну. Тому так, наша зброя високоточна, високоефективна, – додав Юсов.

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва, ціль була уражена за 700 км.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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