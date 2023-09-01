Ухилянтів, які виїхали з України за липовими документами можуть екстрадувати – Арахамія

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали з України за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.

Нардеп уточнив, що спочатку проведуть попередній аналіз, що займе декілька місяців.

– Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації – наголосив Арахамія.

Згідно із законодавством, у випадку корупційних дій відповідальність несуть обидві сторони. Відповідно, правоохоронці будуть працювати над легалізацією доказів та висувати обвинувачення.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що обмежено придатних осіб можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але з певними нюансами. Він пообіцяв, що документ розтлумачать найближчим часом.

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