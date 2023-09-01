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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Адвокат рассказал, можно ли снимать представителей ТЦК при вручении повестки

Адвокат рассказал, можно ли снимать представителей ТЦК при вручении повестки
Фото: Факти ICTV

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается плановая мобилизация.

Нередко в соцсетях появляются фото и видео, как представители ТЦК применяют силу к мужчинам во время вручения повестки. Бьют, забрызгивают газовым баллончиком или силой пытаются затащить в авто.

Когда люди начинают снимать это на телефон, представители ТЦК запрещают это делать, ссылаясь на законы военного положения.

Так можно ли снимать представителей территориальных центров комплектования при вручении повестки, Факты ICTV расспросили у адвоката адвокатского объединения Constructive lawyers Александра Босенко.

Можно ли снимать представителей ТЦК и СП

По словам адвоката, военное положение не дает возможности работникам ТЦК запрещать снимать вручение повестки. Чаще всего они запрещают видеосъемку, понимая, что с их стороны могут быть нарушения.

– Каждый человек по Конституции Украины, согласно закону Украины Об информации, может собирать любым образом информацию, не запрещенную законом. Единственное исключение — на блокпостах, где съемка запрещена. Но это не мешает проводить видеосъемку, не фиксируя и не снимая, например, блокпосты или другие похожие ограничительные заграждения и так далее, – рассказывает адвокат.

Видео как доказательство в суде

Александр Босенко, наоборот, рекомендует людям доставать телефоны и снимать вручение повестки с самого начала, потому что в случае превышения полномочий работниками ТЦК это видео будет одним из главных доказательств в суде.

– В случае превышения силы эти видеодоказательства будут, по сути, одним из основных и ключевых доказательств, — подчеркнул адвокат.

Есть ли четкие правила вручения повестки

Четких правил вручения повестки нет.

Главное, чтобы повестка была заполнена, подписана и скреплена печатью. Она должна быть адресована конкретному человеку, а способ вручения может быть любым, рассказывает адвокат.

– К тебе подходят, устанавливают твою личность, то, что эта повестка тебе адресована, и выдают ее. Если человек не берет, должен составляться акт отказа, – отмечает эксперт.

Могут ли работники ТЦК заходить на частную территорию

Как рассказал Александр Босенко, ни правоохранительные органы, даже во время войны, ни третьи лица, ни представители ТЦК и СП, ни военнослужащие не могут нарушать права личной частной собственности.

– Это касается территорий, на которых не проводятся активные боевые действия. То есть заходить во двор, в частные дома — это превышение полномочий и уголовная ответственность, поэтому это запрещено и никаких уступок нет, – отметил адвокат.

Напомним, в Одесской области сотрудник военкомата открыл стрельбу во время вручения повестки.

А во Львове работники ТЦК подрались с мужчиной во время вручения ему повестки.

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