Украинская образовательная Мрія: Зеленский презентовал приложение для школьников

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с учениками и педагогами из почти 40 учебных заведений поздравил их с Днем знаний и представил новое приложение Мрія, которое вскоре сможет помочь миллионам школьников, родителей и учителей эффективнее пользоваться возможностями образовательной системы.

По его словам, это своеобразный навигатор для ребенка, который поможет ему найти себя в этом мире, эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами, вовремя указывать, на что обратить внимание, чему посвятить больше времени.

— Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути, на его талантах, на том, что можно очертить как мечту уже сейчас. Неважно, какой возраст. Неважно, какая география. Главное, чтобы ребенку удавалось, — рассказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что в Мрії каждый ребенок будет иметь свое портфолио, где будет информация о его достижениях и планах, а еще — удобный интерфейс, чтобы следить за графиком занятий и внешкольных активностей.

Кроме того, ребенок может иметь здесь ID — уникальный цифровой документ для большей защиты и возможностей в мире взрослых по аналогии с Дією.

Что касается родителей, то благодаря этому приложению они всегда будут знать, в безопасности ли ребенок во время воздушных тревог, будут видеть, в чем он более талантлив, а в чем нуждается в помощи, и даже получат обратную связь от учителя.

— Очень важно, что Мрія наконец сделает жизнь учителей легче. Убираем максимум бумажек. Всевозможные формы, которые сейчас надо заполнять. Максимум внимания учителя — тому, чтобы учить, а не тратить время, — отметил президент.

До конца года в тестовых школах начнется ознакомительный процесс с Мрією, а в следующем, уже после реализации пилотного проекта, его планируют распространить на другие учебные заведения.

— Все мечты украинцев должны осуществляться. И государство — это, соответственно, инструмент для этого. И я уже очень верю в нашу Мрію. Потому что больше всего хочу верить в вас. В каждого и каждую. Хочу гордиться вами. Хочу, чтобы украинцам удавалось. Всем, кто учится, кто учит и кто мечтает как отец, как мать, что ребенок сможет. Сможет найти себя в жизни, — подчеркнул Зеленский.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.