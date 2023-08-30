Уменьшение нагрузки: МОН утвердило образовательную программу для украинских учеников за границей
Министерство образования и науки Украины утвердило типовую образовательную программу для учеников, которые находятся за границей и учатся в иностранных школах. Она охватывает украиноведческий компонент.
По данным МОН, эта программа поможет уменьшить учебную нагрузку на украинских детей за границей. Сейчас многие подростки ходят в местные школы в других странах и продолжают получать украинское образование дистанционно.
Минобразования планирует официально ввести модель, по которой ученики за рубежом смогут сдавать для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента (например, историю или язык) и изучать их дистанционно в специально определенных школах.
В то же время по другим предметам, среди которых математика или естественные науки, украинская школа будет выставлять оценки в соответствии со справкой из зарубежного учебного заведения.
В Министерстве образования и науки перечислили, что содержит образовательная программа:
- перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений;
- рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;
- дополнительные часы для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий, которые можно использовать для организации корректирующего обучения;
- требования к лицам, которые могут получать образование;
- рекомендуемые формы организации образовательного процесса;
- описание инструментария оценивания.
Затем планируют принять решение об организации обучения по программе. Согласно плану, в разных областях Украины должны определить школы с классами дистанционного изучения этих предметов.
Ранее МОН рекомендовало учебным заведениям засчитывать оценки за предметы, изучаемые и в зарубежных, и в украинских школах, переводя на 12-балльную или двухбалльную шкалу (зачет или не зачет).
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