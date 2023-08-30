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Юлия Захарченко, редактор ленты

Уменьшение нагрузки: МОН утвердило образовательную программу для украинских учеников за границей

Уменьшение нагрузки: МОН утвердило образовательную программу для украинских учеников за границей
Фото: Pexels

Министерство образования и науки Украины утвердило типовую образовательную программу для учеников, которые находятся за границей и учатся в иностранных школах. Она охватывает украиноведческий компонент.

По данным МОН, эта программа поможет уменьшить учебную нагрузку на украинских детей за границей. Сейчас многие подростки ходят в местные школы в других странах и продолжают получать украинское образование дистанционно.

Минобразования планирует официально ввести модель, по которой ученики за рубежом смогут сдавать для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента (например, историю или язык) и изучать их дистанционно в специально определенных школах.

В то же время по другим предметам, среди которых математика или естественные науки, украинская школа будет выставлять оценки в соответствии со справкой из зарубежного учебного заведения.

В Министерстве образования и науки перечислили, что содержит образовательная программа:

  • перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений;
  • рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;
  • дополнительные часы для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий, которые можно использовать для организации корректирующего обучения;
  • требования к лицам, которые могут получать образование;
  • рекомендуемые формы организации образовательного процесса;
  • описание инструментария оценивания.

Затем планируют принять решение об организации обучения по программе. Согласно плану, в разных областях Украины должны определить школы с классами дистанционного изучения этих предметов.

Ранее МОН рекомендовало учебным заведениям засчитывать оценки за предметы, изучаемые и в зарубежных, и в украинских школах, переводя на 12-балльную или двухбалльную шкалу (зачет или не зачет).

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Источник: Минобразования
Война в Украине, Міносвіти, Образование в Украине, Образование за границей, Школа
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