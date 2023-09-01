В США видят прогресс ВСУ на Запорожье за последние 72 часа

Соединенные Штаты отмечают заметный прогресс украинских войск в Запорожской области за последние 72 часа.

С таким заявлением выступил в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби, отдельно добавив, что не может подтвердить сообщения о постановке межконтинентальных российских ракет на боевое дежурство.

— Мы отметили за последние 72 часа или около того некоторый заметный прогресс украинских Вооруженных сил… на этой южной линии продвижения, выходящей из района Запорожской области, и они достигли некоторого успеха против этой второй линии российской обороны, — сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Выступая перед журналистами в ходе телефонной конференции, Кирби сказал, что от Украины зависит, как использовать этот успех.

— Это не означает, что … они не осознают, что им еще предстоит тяжелая борьба при продвижении на Юг, или что Россия может предпринять ответные усилия, — добавил он.

Кирби также сказал, что он не может подтвердить появившиеся в пятницу сообщения о том, что российские межконтинентальные баллистические ракеты Сармат, обладающие ядерным потенциалом, были поставлены на боевое дежурство.

Ранее в Вооруженных силах Украины заявили, что несмотря на прорыв первой линии обороны РФ, украинские Силы обороны продолжают сталкиваться с новыми вызовами и укреплениями россиян, поэтому продвижение и освобождение украинских земель происходит с такими сложностями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник : Reuters

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