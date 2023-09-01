Имели возможность укрепиться: Гуменюк объяснила, как обустроена оборона РФ на Юге

Прорвав одну вражескую линию обороны, ВСУ сталкиваются с новыми укреплениями россиян, поэтому продвижение и освобождение украинских земель происходит так сложно.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Комментируя информацию об успехе украинских Сил обороны на Юге, она рассказала, как обустроена линия укреплений россиян.

— Оборона россиян состоит из нескольких рубежей, и прорыв одного из них — это еще не окончательная победа Сил обороны. Они (россияне, — Ред.) там находились длительное время и имели возможность обустроить достаточно мощную оборону. Поэтому даже когда мы выбиваем их с определенных позиций, у них есть куда отступить, и там тоже есть укрепленные рубежи, — сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Юга говорит, что ВСУ понимают тактику врага, поэтому контрбатарейная работа украинцев ведется в несколько этапов.

— Мы стараемся их выбивать не только с их позиций, а выбивать глубже, — пояснила Наталья Гуменюк.

Напомним, военный и политический аналитик Евгений Дикий ранее рассказывал, что на второй линии обороны РФ может быть решена судьба украинского контрнаступления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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