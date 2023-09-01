ВСУ за сутки сожгли 23 вражеских танка и столько же артсистем – Генштаб

В течение суток Силы обороны Украины сожгли 23 вражеских танка и столько же артиллерийских систем.

Недосчитались российские оккупанты накануне девяти боевых бронированных машин, 33 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одной единицы специальной техники и одной реактивной системы залпового огня.

Кроме того, Вооруженные силы Украины приземлили четыре выпущенных россиянами беспилотника оперативно-тактического уровня.

Также в последний день лета украинские защитники ликвидировали 470 российских захватчиков.

На 555-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли почти 263,5 тыс.

Потери РФ на 1 сентября 2023

личного состава – около 263 490 (+470);

танков ‒ 4 459 (+23);

боевых бронированных машин – 8 613 (+9);

артиллерийских систем – 5 530 (+23);

реактивных систем залпового огня – 735 (+1);

средств противовоздушной обороны – 500;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 421 (+4);

крылатых ракет ‒ 1 445;

кораблей (катеров) ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 009 (+33);

специальной техники – 831 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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