ВСУ за сутки сожгли 23 вражеских танка и столько же артсистем – Генштаб
В течение суток Силы обороны Украины сожгли 23 вражеских танка и столько же артиллерийских систем.
Недосчитались российские оккупанты накануне девяти боевых бронированных машин, 33 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одной единицы специальной техники и одной реактивной системы залпового огня.
Кроме того, Вооруженные силы Украины приземлили четыре выпущенных россиянами беспилотника оперативно-тактического уровня.
Также в последний день лета украинские защитники ликвидировали 470 российских захватчиков.
На 555-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли почти 263,5 тыс.
Потери РФ на 1 сентября 2023
- личного состава – около 263 490 (+470);
- танков ‒ 4 459 (+23);
- боевых бронированных машин – 8 613 (+9);
- артиллерийских систем – 5 530 (+23);
- реактивных систем залпового огня – 735 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 500;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 421 (+4);
- крылатых ракет ‒ 1 445;
- кораблей (катеров) ‒ 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 009 (+33);
- специальной техники – 831 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 555-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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