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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки сожгли 23 вражеских танка и столько же артсистем – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток Силы обороны Украины сожгли 23 вражеских танка и столько же артиллерийских систем.

Недосчитались российские оккупанты накануне девяти боевых бронированных машин, 33 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одной единицы специальной техники и одной реактивной системы залпового огня.

Кроме того, Вооруженные силы Украины приземлили четыре выпущенных россиянами беспилотника оперативно-тактического уровня.

Также в последний день лета украинские защитники ликвидировали 470 российских захватчиков.

На 555-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли почти 263,5 тыс.

Потери РФ на 1 сентября 2023

  • личного состава – около 263 490 (+470);
  • танков ‒ 4 459 (+23);
  • боевых бронированных машин – 8 613 (+9);
  • артиллерийских систем – 5 530 (+23);
  • реактивных систем залпового огня – 735 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 500;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 421 (+4);
  • крылатых ракет ‒ 1 445;
  • кораблей (катеров) ‒ 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 009 (+33);
  • специальной техники – 831 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, Росія, РФ
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