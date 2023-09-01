Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу спалили 23 ворожих танки та стільки ж артсистем – Генштаб
Упродовж доби Сили оборони України спалили 23 ворожих танки та стільки ж артилерійських систем.
Втрати РФ на 1 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 263 490 (+470);
- танків ‒ 4 459 (+23);
- бойових броньованих машин ‒ 8 613 (+9);
- артилерійських систем – 5 530 (+23);
- реактивних систем залпового вогню – 735 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 500;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 421 (+4);
- крилатих ракет ‒ 1 445;
- кораблів (катерів) ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 009 (+33);
- спеціальної техніки ‒ 831 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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