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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 02.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений.

Об этом сообщили 2 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 02.09.2023

Карта бойових дій 1 вересня 2023

Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуация на фронте на 2 сентября 2023

Армия РФ в течение суток провалила наступление:

  • в районе Новоселовского Луганской области на Купянском направлении;
  • в районе Курдюмовки Донецкой области на Бахмутском направлении;
  • в районе Северного Донецкой области на Авдеевском направлении;
  • в районе Красногоровки Донецкой области на Марьинском направлении.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери РФ на 2 сентября 2023

  • личного состава – около 264 060 (+570);
  • танков ‒ 4 471 (+12);
  • боевых бронированных машин – 8 637 (+24);
  • артиллерийских систем – 5 560 (+30);
  • реактивных систем залпового огня – 736 (+1);
  • средств противовоздушной обороны ‒ 501 (+1);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 433 (+12);
  • крылатых ракет ‒ 1 447 (+2);
  • кораблей (катеров) ‒ 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34);
  • специальной техники – 835 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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