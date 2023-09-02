Карта боевых действий на 02.09.2023 – ситуация на фронте

За сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений.

Об этом сообщили 2 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 02.09.2023

Ситуация на фронте на 2 сентября 2023

Армия РФ в течение суток провалила наступление:

в районе Новоселовского Луганской области на Купянском направлении ;

; в районе Курдюмовки Донецкой области на Бахмутском направлении ;

; в районе Северного Донецкой области на Авдеевском направлении ;

; в районе Красногоровки Донецкой области на Марьинском направлении.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери РФ на 2 сентября 2023

личного состава – около 264 060 (+570);

танков ‒ 4 471 (+12);

боевых бронированных машин – 8 637 (+24);

артиллерийских систем – 5 560 (+30);

реактивных систем залпового огня – 736 (+1);

средств противовоздушной обороны ‒ 501 (+1);

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 433 (+12);

крылатых ракет ‒ 1 447 (+2);

кораблей (катеров) ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34);

специальной техники – 835 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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