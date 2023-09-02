Карта боевых действий на 02.09.2023 – ситуация на фронте
За сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений.
Об этом сообщили 2 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 02.09.2023
Ситуация на фронте на 2 сентября 2023
Армия РФ в течение суток провалила наступление:
- в районе Новоселовского Луганской области на Купянском направлении;
- в районе Курдюмовки Донецкой области на Бахмутском направлении;
- в районе Северного Донецкой области на Авдеевском направлении;
- в районе Красногоровки Донецкой области на Марьинском направлении.
Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Потери РФ на 2 сентября 2023
- личного состава – около 264 060 (+570);
- танков ‒ 4 471 (+12);
- боевых бронированных машин – 8 637 (+24);
- артиллерийских систем – 5 560 (+30);
- реактивных систем залпового огня – 736 (+1);
- средств противовоздушной обороны ‒ 501 (+1);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 433 (+12);
- крылатых ракет ‒ 1 447 (+2);
- кораблей (катеров) ‒ 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34);
- специальной техники – 835 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 556-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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