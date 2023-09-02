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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 02.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.

Про це 2 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 02.09.2023

Карта бойових дій 1 вересня 2023

Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті на 2 вересня 2023

Армія РФ упродовж доби провалила наступ:

  • у районі Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку;
  • у районі Курдюмівки Донецької області на Бахмутському напрямку;
  • у районі Сєверного Донецької області на Авдіївському напрямку;
  • у районі Красногорівки Донецької області на Мар’їнському напрямку.

Водночас Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати РФ на 2 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 264 060 (+570);
  • танків ‒ 4 471 (+12);
  • бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24);
  • артилерійських систем – 5 560 (+30);
  • реактивних систем залпового вогню – 736 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 501 (+1);
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12);
  • крилатих ракет ‒ 1 447 (+2);
  • кораблів (катерів) ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34);
  • спеціальної техніки ‒ 835 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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