Карта бойових дій на 02.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.
Про це 2 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 02.09.2023
Ситуація на фронті на 2 вересня 2023
Армія РФ упродовж доби провалила наступ:
- у районі Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку;
- у районі Курдюмівки Донецької області на Бахмутському напрямку;
- у районі Сєверного Донецької області на Авдіївському напрямку;
- у районі Красногорівки Донецької області на Мар’їнському напрямку.
Водночас Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Втрати РФ на 2 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 264 060 (+570);
- танків ‒ 4 471 (+12);
- бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24);
- артилерійських систем – 5 560 (+30);
- реактивних систем залпового вогню – 736 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 501 (+1);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12);
- крилатих ракет ‒ 1 447 (+2);
- кораблів (катерів) ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34);
- спеціальної техніки ‒ 835 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.Марія Малевська