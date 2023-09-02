Карта бойових дій на 02.09.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.

Про це 2 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 02.09.2023

Ситуація на фронті на 2 вересня 2023

Армія РФ упродовж доби провалила наступ:

у районі Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку ;

; у районі Курдюмівки Донецької області на Бахмутському напрямку ;

; у районі Сєверного Донецької області на Авдіївському напрямку ;

; у районі Красногорівки Донецької області на Мар’їнському напрямку.

Водночас Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати РФ на 2 вересня 2023

особового складу ‒ близько 264 060 (+570);

танків ‒ 4 471 (+12);

бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24);

артилерійських систем – 5 560 (+30);

реактивних систем залпового вогню – 736 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 501 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12);

крилатих ракет ‒ 1 447 (+2);

кораблів (катерів) ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34);

спеціальної техніки ‒ 835 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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