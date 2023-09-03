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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Українська розвідка знищила російський спостережний комплекс Аванпост

Бійці ЗСУ - аеророзвідка
Фото: Getty Images

Співробітники Головного управління розвідки Міноборони України за допомогою дрона знищили спостережний комплекс Аванпост, який Росія використовує для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки.

Оптика цього комплексу розпізнає людину на відстані до 10 км у денний час та до 4 км – у нічний.

Спостережний пункт Аванпосту оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.

У розвідці уточнили, що цей комплекс заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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