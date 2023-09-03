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Илья Нежигай, редактор ленты

Ночной запуск дронов и удары РФ по Херсонщине: 557-й день войны

Ночной запуск дронов и удары РФ по Херсонщине: 557-й день войны
3 сентября, 0:53

В Николаевской и Херсонской областях угроза атаки БпЛА — ВС ВСУ

В Николаевской и Херсонской областях существует угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

3 сентября, 0:09

РФ выпустила группу БпЛА в направлении южных областей

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что со стороны России были зафиксированы запуски нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей.

Из-за движения БпЛА возможны распространения воздушных тревог по направлению движения ударных БпЛА, добавили военные и призвали в случае объявления воздушной тревоги направляться в укрытие.

3 сентября, 0:07

Forbes подсчитали, на какую сумму Россия потеряла техники в августе

За август оккупанты потеряли военной техники минимум на $1,2 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

Так, всего за две недели РФ лишилась два бомбардировщика Ту-22М3, четыре транспортных самолета Ил-76, пусковую установку С-400 Триумф и РЛС Предел-Э.

Один Ту-22М3, который является самым дорогим среди самолетов РФ, стоит $294 млн.

Стоимость одного Ил-76 составляет $86 млн, а их было уничтожено четыре.

Также одна пусковая установка С-400 стоит около $69 млн, а новейшая российская РЛС (радиолокационная станция) загоризонтного наблюдения Предел-Е — $200 млн.

Война в Украине
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Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

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