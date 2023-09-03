Ночной запуск дронов и удары РФ по Херсонщине: 557-й день войны

3 сентября, 0:09

РФ выпустила группу БпЛА в направлении южных областей

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что со стороны России были зафиксированы запуски нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей.

Из-за движения БпЛА возможны распространения воздушных тревог по направлению движения ударных БпЛА, добавили военные и призвали в случае объявления воздушной тревоги направляться в укрытие.