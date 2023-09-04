Чого очікувати після того, як ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Півдні: відповідь ISW

Під час контрнаступу у Запорізькій області Сили оборони прорвали найбільш підготовлену лінію оборони російських військ, наступні лінії можуть бути не такими укріпленими.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв’ю The Guardian 2 вересня заявив, що українські бійці рішуче прорвали першу лінію оборони російських окупантів. Тепер Тарнавський очікує на швидші успіхи, оскільки ЗСУ тиснуть на слабку другу лінію.

Українські сили просунулися до наступної серії підготовлених російських оборонних позицій на певних ділянках у районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим оборонним рівнем у багатоешелонованій російській обороні на півдні України.

Зазначено, що українські офіційні особи та російські провоєнні блогери використовують різну термінологію для опису одних і тих же позицій.

За словами командувача, війська РФ присвятили 60 відсотків свого часу і ресурсів будівництву серії оборонних позицій, які зараз прорвали українські війська, і лише по 20 відсотків – двом наступним оборонним шарам далі на Південь.

– Ця прорвана серія російських оборонних позицій складається з системи взаємопов’язаних окопів і бліндажів, захищених протитанковими ровами та щільними мінними полями, і звіт Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW про те, що російські війська, можливо, не проводили аналогічну складну підготовку на наступних серіях оборонних ешелонів, зокрема, щодо щільності мінних полів, – йдеться у звіті.

Командувач військ Таврія також припустив, що наступ у західній частині Запорізької області є оперативним пріоритетом.

Українські військові особливо відзначили, що наступальні українські сили можуть вільніше діяти на ділянках з більш розрідженими російськими мінними полями.

Тарнавський разом із речником української Таврійської групи військ Олександром Штупуном заявили, що ЗСУ розгортають більше техніки в цих районах і маневрують більшою кількістю техніки і військ до наступного російського оборонного шару, але вони визнали, що мінні поля все ще становитимуть значну загрозу.

– Українські війська тепер можуть мати кращі можливості для більш вільного маневру в тактичному тилу прорваного російського оборонного пласту. Водночас опис російських мінних полів, зроблений Тарнавським, може стосуватися лише безпосереднього району Роботиного, тож українські сили можуть зіткнутися з дуже щільними мінними полями на певних ділянках наступних рядів російських оборонних позицій, – додають в Інституті.

Українські військові зазначили, що міць наступної серії російських оборонних позицій навколо Роботиного, ймовірно, залежатиме від складу російських сил у цьому районі.

Також Тарнавський сказав, що російські сили рано чи пізно вичерпають своїх найкращих солдатів, і це дасть ЗСУ стимул частіше атакувати. Штупун оптимістично додав, що додаткові успіхи Сил оборони дозволяють направити більше особового складу на знищення російської оборони в західній Запорізькій області.

Раніше військовий експерт Петро Черник заявив, що за два місяці ЗСУ можуть обвалити Південний плацдарм.

Джерело : ISW

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