Под Бахмутом горячо, за неделю освобождено еще 3 кв. км – Маляр
На Бахмутском направлении Силы обороны в ходе контрнаступательных действий уже освободили 47 кв. км, из которых 3 кв. м — за последнюю неделю, сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, ожесточенные бои идут на южном и северном флангах Бахмута.
— На прошлой неделе было очень горячо в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки, — подчеркнула она.
Маляр также рассказала об успехах украинского контрнаступления на Юге, где наши войска уверенно продвигаются на Мелитопольском направлении — за последние несколько дней были успехи в районе Новоданиловка — Новопрокоповка.
Она добавила, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Military Media Center
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