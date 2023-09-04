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Валентина Летяк, редактор ленты

Под Бахмутом горячо, за неделю освобождено еще 3 кв. км – Маляр

українська армія
Фото: Getty Images

На Бахмутском направлении Силы обороны в ходе контрнаступательных действий уже освободили 47 кв. км, из которых 3 кв. м — за последнюю неделю, сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ожесточенные бои идут на южном и северном флангах Бахмута.

— На прошлой неделе было очень горячо в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки, — подчеркнула она.

Маляр также рассказала об успехах украинского контрнаступления на Юге, где наши войска уверенно продвигаются на Мелитопольском направлении — за последние несколько дней были успехи в районе Новоданиловка — Новопрокоповка.

Она добавила, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Military Media Center

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Мелітополь, Російська агресія
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