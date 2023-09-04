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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 04.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 30 боевых столкновений.

Об этом 4 сентября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 04.09.2023

Карта бойових дій 4 вересня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 4 сентября 2023

  • личного состава – около 265 120 (+460);
  • танков ‒ 4 480 (+4);
  • боевых бронированных машин – 8 663 (+14);
  • артиллерийских систем – 5 611 (+29);
  • реактивных систем залпового огня – 741 (+2);
  • средств противовоздушной обороны ‒ 503 (+1);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 481 (+37);
  • крылатых ракет ‒ 1 447;
  • кораблей (катеров) ‒ 19 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 149 (+47);
  • специальной техники – 847 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
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