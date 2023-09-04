Карта бойових дій на 04.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 30 бойових зіткнень.
Про це 4 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 04.09.2023
Втрати РФ на 4 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 265 120 (+460);
- танків ‒ 4 480 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 8 663 (+14);
- артилерійських систем – 5 611 (+29);
- реактивних систем залпового вогню – 741 (+2);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 503 (+1);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 481 (+37);
- крилатих ракет ‒ 1 447;
- кораблів (катерів) ‒ 19 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 149 (+47);
- спеціальної техніки ‒ 847 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна