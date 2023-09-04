Під Бахмутом гаряче, за тиждень звільнено ще 3 кв. км – Маляр
На Бахмутському напрямку Сили оборони під час контрнаступальних дій вже звільнили 47 кв. км, з яких 3 кв. м – за останній тиждень, повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, запеклі бої точаться на південному і північному флангах Бахмута.
– Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки й Озарянівки, – наголосила вона.
Маляр також розповіла про успіхи українського контрнаступу на Півдні, де наші війська впевнено просуваються на Мелітопольському напрямку – за останні кілька днів були успіхи в районі Новоданилівка – Новопрокопівка.
Вона додала, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Military Media Center
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