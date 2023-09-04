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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під Бахмутом гаряче, за тиждень звільнено ще 3 кв. км – Маляр

українська армія
Фото: Getty Images

На Бахмутському напрямку Сили оборони під час контрнаступальних дій вже звільнили 47 кв. км, з яких 3 кв. м – за останній тиждень, повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, запеклі бої точаться на південному і північному флангах Бахмута.

– Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки й Озарянівки, – наголосила вона.

Маляр також розповіла про успіхи українського контрнаступу на Півдні, де наші війська впевнено просуваються на Мелітопольському напрямку – за останні кілька днів були успіхи в районі Новоданилівка – Новопрокопівка.

Вона додала, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Military Media Center

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