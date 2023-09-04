Угроза пусков Shahed и кадровые изменения в Минобороны: 558-й день войны
Успешное контрнаступление ВСУ может изменить позицию Китая по войне в Украине
В случае успешного контрнаступления ВСУ Китай может изменить свою позицию относительно российско-украинской войны.
Так считают эксперты, с которыми пообщались журналисты Голоса Америки.
— Если контрнаступление со стороны Украины сработает, китайцы окажутся в очень сложном положении, — отметил профессор Джорджтауновского университета Деннис Крейг Уайлдер, который считает политику Китая в отношении Украины “фальшивым нейтралитетом”.
По его мнению, Китай окажется перед сложным выбором, если ВСУ деоккупируют свою территорию, или зайдут на территорию России.
На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали за сутки около 250 оккупантов
ГУР показало детали спецоперации Синица
9 августа на Харьковщине возле границы с РФ была проведена уникальная операция военной разведки совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполиции под кодовым названием Синица.
В ее результате был похищен и захвачен новый российский вертолет Ми-8 с бронированной кабиной.
О деталях спецоперации было сообщено в документальном фильме Сбитые летчики России из цикла Военная разведка Украины, который транслировался в эфире телемарафона Єдині новини.
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная