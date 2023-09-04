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Валентина Чорна, редактор ленты

Угроза пусков Shahed и кадровые изменения в Минобороны: 558-й день войны

558-й день війни
4 сентября, 0:44

Успешное контрнаступление ВСУ может изменить позицию Китая по войне в Украине

В случае успешного контрнаступления ВСУ Китай может изменить свою позицию относительно российско-украинской войны.

Так считают эксперты, с которыми пообщались журналисты Голоса Америки.

— Если контрнаступление со стороны Украины сработает, китайцы окажутся в очень сложном положении, — отметил профессор Джорджтауновского университета Деннис Крейг Уайлдер, который считает политику Китая в отношении Украины “фальшивым нейтралитетом”.

По его мнению, Китай окажется перед сложным выбором, если ВСУ деоккупируют свою территорию, или зайдут на территорию России.

4 сентября, 0:28

На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали за сутки около 250 оккупантов

3 сентября, 23:57

ГУР показало детали спецоперации Синица

9 августа на Харьковщине возле границы с РФ была проведена уникальная операция военной разведки совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполиции под кодовым названием Синица.

В ее результате был похищен и захвачен новый российский вертолет Ми-8 с бронированной кабиной.

О деталях спецоперации было сообщено в документальном фильме Сбитые летчики России из цикла Военная разведка Украины, который транслировался в эфире телемарафона Єдині новини.

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Угроза пусков Shahed и кадровые изменения в Минобороны: 558-й день войны
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Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
Угроза пусков Shahed и кадровые изменения в Минобороны: 558-й день войны
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Угроза пусков Shahed и кадровые изменения в Минобороны: 558-й день войны
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