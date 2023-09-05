Цінний обмінний фонд. Ніхто з полонених російських пілотів не відмовлявся від обміну – Юсов
Серед полонених російських пілотів не було тих, хто б відмовився від обміну.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
– Серед пілотів таких не було, тому що вони розуміли, що їх точно обміняють. Вони цінний обмінний фонд, на відміну від багатьох представників рядового складу армії РФ. Окрім того, пілоти – носії специфічної інформації з обмеженим доступом, – розповів він.
У ГУР додали, що льотчики – біла кістка всіх армій світу, оскільки їх довго готують. Держави всіх країн в льотний склад вкладають і роки, і мільйони.
Водночас зараз в РФ термін підготовки пілотів зведений до тижнів, щоб якнайшвидше відправити їх на війну.
Раніше російський пілот, який перемістив в Україну вертоліт Мі-8, розповів, як йому вдалося перегнати в Україну Мі-8 разом з екіпажем.
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