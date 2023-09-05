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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

С могилы погибшего летчика Джуса украли шевроны

З могили Джуса вкрали шеврони

С могилы погибшего украинского летчика Андрея Пильщикова с позывным Джус украли шевроны.

Об этом сообщила девушка Джуса Мелания Подоляк.

Обнародовав фото с могилы известного пилота, Мелания Подоляк обратилась к человеку, совершившему кражу.

Девушка Джуса призывает отозваться того, кто присвоил шевроны, обещая сохранить имя этого человека в тайне.

– Человеку, который украл оставленные побратимами на могиле Андрея шевроны. Напишите мне в личные сообщения.

Я дам вам взамен что-то более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени, – заверила Мелания Подоляк.

Шеврони на могилі Джуса

Еще недавно шевронов на могиле Джуса было столько. Фото: Мелания Подоляк

Известный украинский летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус погиб в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа.

В тот день там столкнулись два учебно-боевых самолета L-39.

Тогда вместе с Джусом погибли еще два пилота Воздушных сил ВСУ.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Мелания Подоляк

Фото: Мелания Подоляк

Авиакатастрофы, Война в Украине, Російська агресія, РФ
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