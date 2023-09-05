С могилы погибшего летчика Джуса украли шевроны
С могилы погибшего украинского летчика Андрея Пильщикова с позывным Джус украли шевроны.
Об этом сообщила девушка Джуса Мелания Подоляк.
Обнародовав фото с могилы известного пилота, Мелания Подоляк обратилась к человеку, совершившему кражу.
Девушка Джуса призывает отозваться того, кто присвоил шевроны, обещая сохранить имя этого человека в тайне.
– Человеку, который украл оставленные побратимами на могиле Андрея шевроны. Напишите мне в личные сообщения.
Я дам вам взамен что-то более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени, – заверила Мелания Подоляк.
Известный украинский летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус погиб в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа.
В тот день там столкнулись два учебно-боевых самолета L-39.
Тогда вместе с Джусом погибли еще два пилота Воздушных сил ВСУ.
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Источник: Мелания Подоляк
Фото: Мелания Подоляк
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