Российский летчик рассказал, как ему удалось перегнать в Украину Ми-8 вместе с экипажем

Российский пилот, который переместил в Украину вертолет Ми-8, Максим Кузьминов рассказал, что уговаривал членов экипажа сдаться, однако они испугались.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Кузьминова, с ним было два члена экипажа. Никто из них не имел оружия, поскольку российские летчики летают без него.

— Никто не смог мне сопротивляться, потому что штурман — у него нет навыков пилотирования вертолета. Я ребят успокаивал, я сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, все будет прекрасно. Но они начали бояться, начали немножко агрессивно себя вести и, получается, выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая судьба их мне неизвестна, но, как следует из СМИ, то, возможно, что их ликвидировали, — сказал он.

Пилот РФ отметил, что “не просто угнал вертолет, а официально перегнал из точки А в точку Б”, поскольку заранее были согласованы маршрут и место посадки.

Так, в 16:30 он выполнил взлет с аэродрома Курск в Харьковскую область — примерно в 20 км от границы. Далее в районе населенного пункта Шебекино он летел на предельно малой высоте — 5-10 м — и в режиме радиомолчания.

При непосредственном пересечении границы по нему начали вести огонь, указывает Кузьминов.

— Кто его начал вести, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу из стрелкового оружия. Далее примерно 20 км я пролетел, выполнил посадку в указанном месте, — добавил он.

Летчик РФ заявил, что не совершал бомбардировок, а выполнял только транспортные операции по перевозке военных или груза. Был в Мариуполе, Бердянске, а участие в войне принимал “со слезами на глазах”.

Сейчас он рассматривает возможность присоединиться к авиации Украины.

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