Новым главой АМКУ назначат Павла Кириленко – Арахамия

Верховная Рада Украины рассмотрит заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской. На ее место планируют назначить Павла Кириленко – нынешнего главу Донецкой областной военной администрации.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, произошли изменения в повестке дня работы парламента по кадровым вопросам.

– Вчера Кабинет министров успел проработать все необходимые документы, поэтому добавляем еще один вопрос. Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал. На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ, – отметил Арахамия.

По его словам, должность главы Фонда государственного имущества Украины “пока остается без назначения”. Как известно, эта должность освободится после перестановок в Минобороны Украины.

Министр обороны Алексей Резников подал в ВР заявление об отставке. Вместо него Минобороны должен возглавить нынешний глава Фонда госимущества Рустем Умеров, также подавший заявление об увольнении.

Ранее появлялись сообщения, что новым главой Фонда госимущества планируют назначить Ольгу Пищанскую. Однако, по утверждению нардепа Ярослава Железняка, она отказалась от этого поста, потому сейчас “рассматривается другой кандидат”.

Ольга Пищанская возглавляла АМКУ с 16 июля 2020 года. До этого она была первым заместителем главы этого ведомства, а раньше работала на АрселорМиттал Кривой Рог, в Метинвест Холдинг и других компаниях.

Павел Кириленко возглавил Донецкую облгосадминистрацию 5 июля 2019-го, после начала полномасштабной войны стал главой ОВА. До этого работал в органах прокуратуры, был военным прокурором Ужгородского гарнизона.

Фото: Facebook Павла Кириленко

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