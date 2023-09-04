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Умеров подал заявление об отставке с должности главы ФГИ

Рустем Умєров

Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности главы Фонда государственного имущества, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Он показал скрин заявления и отметил, что Рада рассмотрит его на ближайшем пленарном заседании.

В понедельник, 4 сентября, также подал заявление об отставке министр обороны Украины Алексей Резников.

Его преемником президент Владимир Зеленский накануне назвал главу Фонда госимущества Рустема Умерова, который он возглавляет с 7 сентября 2022 года.

В августе 2021 года указом президента он был награжден орденом За заслуги III степени.

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Фото: Рустем Умєров

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