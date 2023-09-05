Новим головою АМКУ призначать Павла Кириленка – Арахамія

Верховна Рада України розгляне заяву про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. На її місце планують призначити Павла Кириленка – нинішнього голову Донецької обласної військової адміністрації.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, відбулися зміни в порядку денному роботи парламенту в кадрових питаннях.

– Учора Кабінет міністрів встиг опрацювати всі необхідні документи, тому додаємо ще одне питання. Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали. Наступного дня опрацьовуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ, – зазначив Арахамія.

За його словами, посада голови Фонду державного майна України “поки залишається без призначення”. Як відомо, ця посада звільниться після перестановок в Міноборони України.

Міністр оборони Олексій Резніков подав до ВР заяву про відставку. Замість нього Міноборони має очолити нинішній очільник Фонду держмайна Рустем Умєров, який також подав заяву про звільнення.

Раніше з’являлись повідомлення, що новою головою Фонду держмайна планують призначити Ольгу Піщанську. Однак, за твердженням нардепа Ярослава Железняка, вона відмовилася від цієї посади, тож зараз “розглядають іншого кандидата”.

Ольга Піщанська очолювала АМКУ з 16 липня 2020 року. До того була першим заступником голови цього відомства, а раніше працювала на АрселорМіттал Кривий Ріг, у Метінвест Холдинг та в інших компаніях.

Павло Кириленко очолив Донецьку облдержадміністрацію 5 липня 2019 року, після початку повномасштабної війни став головою ОВА. Доти працював в органах прокуратури, був військовим прокурором Ужгородського гарнізону.

Фото: Facebook Павла Кириленка

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