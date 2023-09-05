Отставка Резникова и увольнение Умерова: в Раде зарегистрированы проекты постановлений
В Верховной Раде 4 августа зарегистрированы проекты постановлений об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны Украины (№9679) и об увольнении Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества (№9678).
Согласно проектам документов, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять отставку Резникова.
Соответственно, Комитет по вопросам экономического развития в своем решении рекомендует Раде уволить главу ФГИ.
Пока неизвестно, кто возглавит Фонд госимущества после Умерова.
В понедельник, 4 сентября, министр обороны Алексей Резников подал в парламент заявление об отставке, а Умеров — заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества.
Перед этим, 3 сентября, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости смены руководителя Минобороны и назвал Умерова преемником Резникова.
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