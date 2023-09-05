Путин не получил желаемого, поэтому РФ может готовить новые удары по Югу — Гуменюк
Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне не смог убедить Владимира Путина в необходимости возобновления зерновой сделки, однако и российский диктатор не добился выполнения своих требований, поэтому вполне вероятно, что РФ может готовиться к новым ударам по Украине.
Такое мнение высказала спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.
— Выводы аналитиков справедливы: когда РФ не имеет успехов на каком-либо направлении, она прибегает к огневому террору. Поэтому вполне вероятно, что они могут нанести подобный удар. Мы отслеживали их подготовительную деятельность к этой важной встрече, видели мощную атаку, дважды повторенную ночью, по югу Одесской области, — подчеркнула она.
Гуменюк считает, что для портовой, зерновой и гражданской инфраструктуры остается угроза, поскольку враг не получил желаемого.
4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва будет готова возобновить действие зерновой сделки, когда с нее снимут санкции на поставки зерна и удобрений на европейские рынки.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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