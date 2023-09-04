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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Эрдоган не смог договориться с Путиным о возобновлении зерновой сделки

Ердоган та Путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Чтобы это произошло, диктатор по-прежнему требует выполнения ряда поставленных Москвой требований.

— Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, — сказал Путин.

Он также сказал, что Россия хочет, чтобы с нее сняли санкции на поставки зерна и удобрений на европейские рынки.

4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл с визитом в российский город Сочи для переговоров с диктатором Путиным.

Турецкие СМИ писали, что во время встречи планировалось обсуждение будущего Черноморской зерновой инициативы и обмена пленными между Украиной и Россией.

17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения. В ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск. Разрушениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков.

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Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Сочі, Черноморская зерновая инициатива
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