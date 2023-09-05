Госдеп США прокомментировал переговоры Эрдогана и Путина по зерновой сделке
В Государственном департаменте прокомментировали переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались, в частности Черноморской зерновой инициативы.
Заявление представителя американского внешнеполитического ведомства публикует CNN.
Он утверждает, что в Госдепе приветствуют усилия Турции по восстановлению “зерновой сделки” несмотря на то, что переговоры Путина с Эрдоганом не завершились прорывом.
— Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к соглашению. Мы взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций и с Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и действенной, – сказал представитель Госдепа.
В ведомстве поблагодарили Турцию за “ее важные дипломатические и оперативные усилия”, направленные на достижение нового соглашения.
Представитель Госдепа добавил, что решение РФ прекратить свое участие в инициативе “наносит ущерб обществам, уязвимым к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире”.
Напомним, что Путин после переговоров с Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.
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