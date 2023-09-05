Путін не отримав бажаного, тому РФ може готувати нові удари по Півдню – Гуменюк

Президент Туреччини Реджеп Ердоган напередодні не зміг переконати Володимира Путіна у необхідності відновлення зернової угоди, проте й російський диктатор не домігся виконання своїх вимог, тому цілком імовірно, що РФ може готуватися до нових ударів по Україні.

Таку думку висловила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Висновки аналітиків справедливі: коли РФ не має успіхів на будь-якому напрямку, вона вдається до вогневого терору. Тому цілком імовірно, що вони можуть завдати подібного удару. Ми відслідковували їхню підготовчу діяльність до цієї важливої зустрічі, бачили потужну атаку, двічі повторену вночі, по півдню Одеської області, – наголосила вона.

Гуменюк вважає, що для портової, зернової та цивільної інфраструктури залишається загроза, оскільки ворог не отримав бажаного.

4 вересня у Сочі за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва буде готова відновити дію зернової угоди, коли з неї знімуть санкції на постачання зерна і добрив на європейські ринки.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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