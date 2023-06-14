На это влияет ряд факторов. В США заговорили о предоставлении Украине ракет ATACMS

Соединенные Штаты “изменили тональность” по поставкам дальнобойных ракет ATACMS для Украины. Впрочем, на это влияет ряд факторов, в частности политическое решение и логистика поставок.

Об этом в интервью The Page рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

– Если до этого все ответы звучали как “just forget it” (забудьте об этом. – Ред.), тогда (в мае. – Ред.) мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается, – сказала она.

Маркарова отметила, что нет непреодолимых красных линий по поставкам вооружения Украине, но есть набор факторов, которые влияют на решение партнеров.

– Нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали “нет”, а потом слышали “да”. Это не всегда потому, что была четкая позиция “нет” и она изменилась на четкую позицию “да”, это потому, что для получения каждой способности существует большой набор факторов, – отметила посол.

Она добавила, что одним из важных факторов по поставкам ракет является политическая готовность США.

Также важно проанализировать количество ракет, тренировки военных, интеграцию вооружения с тем, которое уже есть в ВСУ, производственный комплекс и логистику.

Кроме того, по словам дипломата, важно, чтобы не только США имели эти ракеты, но и другие партнеры Украины.

Напомним, представители Демократической и Республиканской партий США зарегистрировали резолюцию с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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