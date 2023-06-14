Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На это влияет ряд факторов. В США заговорили о предоставлении Украине ракет ATACMS

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты “изменили тональность” по поставкам дальнобойных ракет ATACMS для Украины. Впрочем, на это влияет ряд факторов, в частности политическое решение и логистика поставок.

Об этом в интервью The Page рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

– Если до этого все ответы звучали как “just forget it” (забудьте об этом. – Ред.), тогда (в мае. – Ред.) мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается, – сказала она.

Маркарова отметила, что нет непреодолимых красных линий по поставкам вооружения Украине, но есть набор факторов, которые влияют на решение партнеров.

– Нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали “нет”, а потом слышали “да”. Это не всегда потому, что была четкая позиция “нет” и она изменилась на четкую позицию “да”, это потому, что для получения каждой способности существует большой набор факторов, – отметила посол.

Она добавила, что одним из важных факторов по поставкам ракет является политическая готовность США.

Также важно проанализировать количество ракет, тренировки военных, интеграцию вооружения с тем, которое уже есть в ВСУ, производственный комплекс и логистику.

Кроме того, по словам дипломата, важно, чтобы не только США имели эти ракеты, но и другие партнеры Украины.

Напомним, представители Демократической и Республиканской партий США зарегистрировали резолюцию с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Читайте также
Пентагон не подтверждает информацию об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
Пентагон

Война в Украине, Зброя для України, Оксана Маркарова, Ракета, Російська агресія, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это предательство! Почему Залужный отказался в начале войны взрывать мосты в Киеве — BBC
Валерій Залужний
Трое погибших и трое раненых: РФ ударила ракетами по Краматорску и Константиновке
Обстріл Донецької області
Оккупанты обстреляли автомобиль в Сумской области: погибли шесть человек
На это влияет ряд факторов. В США заговорили о предоставлении Украине ракет ATACMS
ВСУ продолжают наступать как минимум на трех направлениях, командиры РФ уязвимы к украинским ударам — ISW
танк ЗСУ
Пентагон не подтверждает информацию об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
Пентагон
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Когда откроются украинские аэропорты и можно ли будет запустить авиарейсы
Літаки в аеропорту
Выводили технику и войска: все подтверждения причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
На это влияет ряд факторов. В США заговорили о предоставлении Украине ракет ATACMS
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
На это влияет ряд факторов. В США заговорили о предоставлении Украине ракет ATACMS
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь