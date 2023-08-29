Я смотрю на это оптимистично: Резников о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus и ATACAMS

Украина имеет сигналы от других стран о том, что ВСУ могут получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACAMS.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время общения с журналистами. По его словам, он смотрит на эту ситуацию довольно оптимистично, потому что есть сигналы о возможности поставки этих ракет.

— Я смотрю на это оптимистично, тем более есть сигналы от парламента Германии. Что касается ATACAMS, то здесь я тоже не вижу серьезных препятствий. Америка — очень прагматичное государство… Taurus и ATACAMS — будут, — убежден глава Минобороны Украины.

Недавно стало известно, что США рассматривают возможность предоставления Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

В то же время дискуссия о передаче Киеву немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus продолжается уже несколько месяцев. Однако появилась информация, что депутаты Бундестага достигли согласия в вопросе поставки этого вида вооружения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.