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Речь идет о выживании: Зеленский призвал страны ЕС не блокировать экспорт зерна из Украины

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал Румынию, Болгарию, Словакию, Польшу и Венгрию отказаться от дальнейшего блокирования экспорта зерна из Украины.

Об этом украинский лидер заявил во время Бухарестского саммита, пишет Digi24.

Глава государства напомнил, что Россия регулярно и систематически наносит удары по портам Украины на Юге, чем разрушает инфраструктуру и уничтожает запасы агропродукции.

— В конце концов, это жестокая агрессия против всех, в том числе и против европейцев. Последствия ощущаются везде. Украина против дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна, поскольку нам нужно, чтобы эта продукция экспортировалась, потому что нам нужны средства… Речь идет о выживании в условиях российского террора, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что “любые ограничения украинского экспорта только добавляют страданий и разрушений, вызванных российской агрессией”.

Он напомнил представителям стран — участников саммита, что фундаментом Европейского экономического союза является свободная торговля и невмешательство в свободную конкуренцию.

— Мы не можем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний…Украина борется за выживание наших европейских ценностей, которые мы отстаиваем на поле боя… Мы боремся за Украину, и если нам придется бороться за основы европейских принципов, мы будем это делать. Если нам придется бороться в арбитраже, мы будем это делать, но мы надеемся, что единство будет сохранено и что оно победит, — подчеркнул он.

Напомним, в апреле Польша и три других государства-соседа Украины приостановили импорт зерна и других украинских пищевых продуктов из-за давления со стороны местных агропредприятий.

Государства решили ограничить экспорт зерна из Украины после консультаций с Евросоюзом, после чего Еврокомиссия согласилась выделить €100 млн на компенсации фермерам указанных стран.

Впоследствии Евросоюз утвердил эмбарго на импорт нескольких зерновых и масличных культур из Украины пятью странами: Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией, Румынией.

Указанные ограничения действуют до 15 сентября, но в ЕК уже заявили, что не намерены продлевать этот запрет. Впрочем Польша и некоторые страны-соседи Украины планируют и в дальнейшем ограничивать экспорт украинского зерна.

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Война в Украине, Зерно, Польша, Румунія
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