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Йдеться про виживання: Зеленський закликав країни ЄС не блокувати експорт зерна з України

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав Румунію, Болгарію, Словаччину, Польщу та Угорщину відмовитись від подальшого блокування експорту зерна з України.

Про це український лідер заявив під час Бухарестського саміту, пише Digi24.

Глава держави нагадав, що Росія регулярно і систематично завдає ударів по портах України на Півдні, чим руйнує інфраструктуру та знищує запаси агропродукції.

– Зрештою, це жорстока агресія проти всіх, зокрема і проти європейців. Наслідки відчуваються скрізь. Україна проти подальших обмежень на експорт нашого зерна, оскільки нам потрібно, щоб ця продукція експортувалася, тому що нам потрібні кошти… Йдеться про виживання в умовах російського терору, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що “будь-які обмеження українського експорту лише додають страждань і руйнувань, спричинених російською агресією”.

Він нагадав представникам країн – учасників саміту, що фундаментом Європейського економічного союзу є вільна торгівля і невтручання у вільну конкуренцію.

– Ми не можемо спокійно сприймати порушення даних нам обіцянок…Україна бореться за виживання наших європейських цінностей, які ми відстоюємо на полі бою… Ми боремося за Україну, і якщо нам доведеться боротися за основи європейських принципів, ми будемо це робити. Якщо нам доведеться боротися в арбітражі, ми будемо це робити, але ми сподіваємося, що єдність буде збережена і що вона переможе, – підкреслив він.

Нагадаємо, у квітні Польща та три інші держави-сусіди України призупинили імпорт зерна та інших українських харчових продуктів через тиск з боку місцевих агропідприємств.

Держави вирішили обмежити експорт зерна з України після консультацій з Євросоюзом, після чого Єврокомісія погодилася виділити €100 млн на компенсації фермерам зазначених країн.

Згодом Євросоюз затвердив ембарго на імпорт кількох зернових та олійних культур з України п’ятьма країнами: Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією, Румунією.

Зазначені обмеження діють до 15 вересня, але в ЄК вже заявили, що не мають намірів продовжувати цю заборону. Проте Польща та деякі країни-сусіди України планують і надалі обмежувати експорт українського збіжжя.

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Війна в Україні, Зерно, Польща, Румунія
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