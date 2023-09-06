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Обучают управлять FPV-дронами: в Украине начали программу подготовки аэроразведчиц

Обучают управлять FPV-дронами: в Украине начали программу подготовки аэроразведчиц
Фото: Getty Images

В Украине начали программу подготовки 100 аэроразведчиц. Военных учат управлять FPV-дронами на базе одного из учебных центров ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказала основательница благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович.

— Мы вместе с партнерами начали фандрейзинговую кампанию по сбору на обучение и обеспечение именно женщин-аэроразведчиц. Это достаточно популярная среди женщин-военнослужащих профессия. В рамках этого проекта мы обучаем женщин на операторов FPV-дронов на базе одного из учебных центров ВСУ, а также обеспечиваем их амуницией и дронами для работы, — сказала Шипович во время общения с ведущей Яной Брензей.

Обучение длится 33 дня. В программу входит теория, практические полеты, а также “вся экосистема, связанная с полетами”.

— Это и радиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба, антидроновая борьба, теории полетов. Чтобы женщины понимали, почему дрон летит, как он летит, как его правильно использовать на фронте, как использовать дроны-камикадзе, дроны-бомберы, под какие задачи, что лучше работает, — отметила Шипович.

Также Любовь Шипович отметила, что медики и операторы БпЛА являются целями для врага, поэтому им важно научиться заботиться о своей безопасности и безопасности подразделения.

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Война в Украине, Дрони, Російська агресія
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