Обучают управлять FPV-дронами: в Украине начали программу подготовки аэроразведчиц
В Украине начали программу подготовки 100 аэроразведчиц. Военных учат управлять FPV-дронами на базе одного из учебных центров ВСУ.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказала основательница благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович.
— Мы вместе с партнерами начали фандрейзинговую кампанию по сбору на обучение и обеспечение именно женщин-аэроразведчиц. Это достаточно популярная среди женщин-военнослужащих профессия. В рамках этого проекта мы обучаем женщин на операторов FPV-дронов на базе одного из учебных центров ВСУ, а также обеспечиваем их амуницией и дронами для работы, — сказала Шипович во время общения с ведущей Яной Брензей.
Обучение длится 33 дня. В программу входит теория, практические полеты, а также “вся экосистема, связанная с полетами”.
— Это и радиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба, антидроновая борьба, теории полетов. Чтобы женщины понимали, почему дрон летит, как он летит, как его правильно использовать на фронте, как использовать дроны-камикадзе, дроны-бомберы, под какие задачи, что лучше работает, — отметила Шипович.
Также Любовь Шипович отметила, что медики и операторы БпЛА являются целями для врага, поэтому им важно научиться заботиться о своей безопасности и безопасности подразделения.
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова