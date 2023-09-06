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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Навчають керувати FPV-дронами: в Україні започаткували програму підготовки аеророзвідниць

Навчають керувати FPV-дронами: в Україні започаткували програму підготовки аеророзвідниць
Фото: Getty Images

В Україні започаткували програму підготовки 100 аеророзвідниць. Військових навчають керувати FPV-дронами на базі одного з навчальних центрів ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович.

– Ми разом з партнерами започаткували фандрейзингову кампанію по збору на навчання і забезпечення саме жінок-аеророзвідниць. Це досить популярна серед жінок-військовослужбовиць професія. В рамках цього проєкту ми навчаємо жінок на операторів FPV-дронів на базі одного з навчальних центрів ЗСУ, а також забезпечуємо їх амуніцією і дронами для роботи, – сказала Шипович під час спілкування з ведучою Яною Брензей.

Навчання триває 33 дні. В програму входить теорія, практичні польоти, а також “вся екосистема, пов’язана з польотами”.

– Це і радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, антидронова боротьба, теорії польотів. Щоб жінки розуміли, чому дрон летить, як він летить, як його правильно використовувтаи на фронті, як використовувати дрони-камікадзе, дрони-бомбери, під які завдання, що краще працює, – зауважила Шипович.

Також Любов Шипович зазначила, що медики та оператори БпЛА є цілями для ворога, тому їм важливо навчитися дбати про свою безпеку та безпеку підрозділу.

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Війна в Україні, Дрони, Російська агресія
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