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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ вдарила балістикою по ринку у Костянтинівці: 16 загиблих, щонайменше 20 постраждалих

РФ вдарила балістикою по ринку у Костянтинівці: 16 загиблих, щонайменше 20 постраждалих

Удень 6 вересня війська РФ обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За його словами, окупанти вдарили балістикою.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вже відомо про 16 загиблих, з них одна дитина. Щонайменше 20 людей поранено.

Всі служби працюють. Пожежу локалізовано.

6 вересня російські війська завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.

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Фото: скриншот з відео

Війна в Україні, Донецька область, Костянтинівка
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