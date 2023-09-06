РФ вдарила балістикою по ринку у Костянтинівці: 16 загиблих, щонайменше 20 постраждалих

Удень 6 вересня війська РФ обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За його словами, окупанти вдарили балістикою.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вже відомо про 16 загиблих, з них одна дитина. Щонайменше 20 людей поранено.

Всі служби працюють. Пожежу локалізовано.

6 вересня російські війська завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.

Фото: скриншот з відео

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.