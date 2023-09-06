Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
РФ вдарила балістикою по ринку у Костянтинівці: 16 загиблих, щонайменше 20 постраждалих
Удень 6 вересня війська РФ обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області.
Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
За його словами, окупанти вдарили балістикою.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вже відомо про 16 загиблих, з них одна дитина. Щонайменше 20 людей поранено.
Всі служби працюють. Пожежу локалізовано.
6 вересня російські війська завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.
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Фото: скриншот з відео
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