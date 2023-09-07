В разведке США оценили возможности Украины прорвать линии обороны РФ до конца года

В американской разведке считают реальной возможность того, что Вооруженные силы Украины прорвут оставшиеся линии обороны РФ во время контрнаступления на Юге. Однако это будет “очень сложно”.

Такую оценку озвучил Трент Мол, директор аналитического отдела Разведывательного управления Минобороны США в интервью The Economist.

Отмечается, что после трех месяцев постепенного прогресса и продвижения контрнаступление ВСУ на Юге набирает обороты. Украинские воины прорвали первую линию обороны оккупантов в районе села Работино (Запорожская область) и атакуют вторую.

– Если бы мы говорили об этом две недели тому назад, я был бы немного пессимистичнее. Их прорыв через второй оборонный пояс… на самом деле достаточно значителен, — отметил Трент Мол, комментируя события на фронте.

Издание цитирует неназванного чиновника администрации Джо Байдена, заявившего, что Украине осталось примерно шесть-семь недель боевых действий до кульминации контрнаступления. Кроме того, существуют разногласия по поводу прогресса, которого ВСУ могут достичь за это время.

Трент Мол назвал недавние успехи Украины на поле боя значительными. По его словам, они дают ВСУ “реалистичную возможность” прорвать оставшиеся линии обороны войск РФ до конца 2023 года. По словам Мола, эта вероятность составляет 40-50%.

В то же время представитель разведки предупредил, что ограниченное количество боеприпасов и ухудшение погодных условий сделают эту задачу “очень сложной”.

По оценке разведки США, даже если ВСУ не удастся достичь прорыва в этом году, но Украина сможет расширить плацдарм вокруг села Работино, удержать позиции и обеспечить поставки боеприпасов, будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году.

Трент Мол обратил внимание, что российский генерал Сергей Суровикин, организовавший строительство линий обороны на Юге Украины, и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сейчас находятся вне поля боя. Первый уволен, а второй, вероятно, погиб в авиакатастрофе.

Разведка США будет следить за дальнейшим снабжением Россией артиллерийских боеприпасов на линию фронта. По словам Мола, американские и украинские должностные лица “не смогли оценить глубину обороны войск РФ” и то, насколько тяжело будет Украине пробивать ее бронетехникой.

Украинские генералы рассказывали западным СМИ, что 80% усилий РФ было направлено на строительство первой и второй линий обороны. В то же время Трент Мол предупредил, что значительная часть сил РФ также остается на третьей линии.

По его словам, крайне важны две составляющие: украинский запас боеприпасов и погода осенью.

Источник : Economist

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